Der Spielenachmittage in der Galerie im Herrenberger Kulturzentrum und im Deufringer Schloss lockte am Wochenende zahlreiche Spielefans an.

Spielpläne, Würfel, Karten – mit diesen Utensilien verwandelt sich das eher triste Braun der bereitstehenden Tischgruppen in der Galerie der Volkshochschule(VHS) in viele bunte Spiellandschaften: Die ersten Kartenstapel werden rasch gemischt, Spielfiguren aufgestellt und die Spielregeln erklärt.

Gänzlich unspektakulär, aber voller Vorfreude sind Herrenbergs kleine und große Spielefans in den Spielenachmittag im Rahmen von „Stadt-Land-Spielt!“ gestartet.

Die Erklärbären wissen Bescheid

An mehreren Tischen haben es sich auch „Erklärbärinnen“ und „Erklärbären“ bequem gemacht. So nennen die beiden Organisatorinnen Natalie Weimer und Heike Petersen ihre ehrenamtlichen Mitstreiter, die gerne ihr spielerisches Regelwissen weitergeben, damit der Spielspaß schnell und ohne langes Studium der Gebrauchsanleitung steigt. Einer davon ist Samuel. Der Jugendliche weiht gleich zu Beginn Manuela – in der Brettspieleszene sind Vornamen Trumpf – in die Geheimnisse des rasanten kooperativen Kartenspiels „Kites“ ein, bei dem alle Spieler gemeinsam versuchen, die Drachen, für die farbige Sanduhren stehen, in der Luft zu halten. „Ich finde es ganz toll, dass man hier Spiele kennenlernt und Leute mit Leuten spielen kann, die sich nicht kennen“, strahlt Manuela. Auch Stephan und seine beiden Söhne Felix und Till freuen sich darüber, neue Spiele zu testen. Sie versuchen sich an „Captain Flip“. Auf der Jagd nach dem größten Piratenschatz muss dabei eine bunte Crew zusammengestellt werden. „Sky Team“, das vor kurzem als Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde, wird an einem weiteren Tisch getestet.

„Der Zuspruch übertrifft alle Erwartungen“ freut sich Natalie Weimer über die nach kurzer Zeit voll besetzten Tische im Erdgeschoss. Die Stadtbibliotheks-Mitarbeiterin hatte zusammen mit der damals bei der VHS beschäftigten Heike Petersen vor drei Jahren die Idee, einen Spielenachmittag im Semesterprogramm fest zu etablieren. Mit diesem Kursangebot sind VHS und Stadtbibliothek dieses Jahr zum ersten Mal gleichzeitig bei Stadt-Land-Spielt dabei. „Es ist mehr los als sonst“, freut sich auch Heike Petersen über die zusätzliche Aufmerksamkeit. Ein möglicher Platzmangel bereitete den beiden dabei kein Kopfzerbrechen – es gibt schließlich noch weitere Stockwerke.

Auch im Deufringer Schloss wurde gespielt

An über 320 Standorten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie in Belgien und Polen fanden an diesem Wochenende Veranstaltungen bei den Tagen des Gesellschaftsspiels statt. Im Kreis Böblingen war neben Herrenberg noch ein weiterer virtueller Pin auf der Landkarte auf der Projekt-Homepage von Stadt-Land-Spielt in Deufringen vermerkt. Spielebegeisterte frönten dort am Samstag im Schloss ihrer Passion. Einer der beiden Familien-Spielenachmittage, die der Deufringer Brettspieltreff zweimal im Jahr veranstaltet, fällt regelmäßig auf das Wochenende, an dem für alle Enthusiasten und alle, die es werden möchten, die Welt der Gesellschaftsspiele im Mittelpunkt steht. Der andere findet normalerweise im März statt. Die Privatpersonen, die hinter dem offenen Treff stecken, organisieren zudem Spielabende, die in der Regel am dritten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr stattfinden.