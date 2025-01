Stadt im Schwarzwald: Bürgermeisterwahl von Alpirsbach wird vor Gericht verhandelt

Busstreik heute in BW Wo am Dienstag im ÖPNV gar nichts geht

Busstreiks legen am Dienstag viele Regionen in Baden-Württemberg lahm – unter anderem Ludwigsburg, Tübingen und den Rhein-Neckar-Raum. Welche Städte betroffen sind und was Pendler jetzt wissen müssen, erfahren Sie hier.