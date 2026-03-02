Stadt im Krisenmodus: Marbach plant nur ausgewählte Großprojekte – und spart weiter

Die Stadt Marbach (Kreis Ludwigsburg) hat ein dickes Minus im Haushalt. Der Bürgermeister fordert nun, auch über die Zukunft von Verwaltungsebenen zu diskutieren – wie die Region.
Ende 2020 wurde im Ausschuss für Umwelt und Technik des Marbacher Gemeinderats ein Sanierungsfahrplan für die städtischen Liegenschaften präsentiert. Demnach sollten im Laufe der nächsten zehn Jahre die Stadionhalle, die Gymnasiumturnhalle oder die Verwaltungsstelle im Stadtteil Rielingshausen modernisiert werden. Aus heutiger Sicht liest sich diese To-do-Liste fast schon surreal. Keines der genannten Vorhaben soll in naher Zukunft angepackt werden. Stattdessen befindet sich die Kommune weiter im Krisenmodus.