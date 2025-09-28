Stadt gibt Tipps: Ludwigsburg verlost Preise für privates Engagement für Klimaschutz

Die Auflösung ist per QR-Code direkt auf der Kampagnen-Website unter ludwigsburg.de/lust-auf abrufbar. Neben so manchem Aha-Effekt gibt es unter ludwigsburg.de/lust-auf viele weitere Informationen: Darüber, was in Ludwigsburg alles für den Klimaschutz passiert – vom sauberen Strom aus der Kläranlage bis zum kostenlosen Wärmebild vom Eigenheim. Tipps verraten, was jeder und jede Einzelne tun kann. Egal, ob zur Miete oder im eigenen Haus – verschiedenste Angebote der Stadt und von lokalen Partnern unterstützen etwa bei einer Sanierung, dem Solarausbau oder beim Umstieg auf klimafreundliche Wärmeversorgung. Wer bereits aktiv ist – ob durch den Umstieg aufs Fahrrad oder die Nutzung eines Balkonkraftwerks kann am Gewinnspiel teilnehmen. Dafür ein Foto vom Lastenrad oder der PV-Anlage auf der Kampagnenwebsite hochladen und mit etwas Glück lokale Preise gewinnen. Als Hauptgewinn winken zwei Saisonkarten für die MHP-Riesen. Aber auch Tickets für das Scala, das Blühende Barock oder ein Eintritt in die Schwimmbäder sind im Lostopf. Die schönsten Bilder werden zudem auf Instagram und auf der Website veröffentlicht.