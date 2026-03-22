Jürgen Beier von der Fußballabteilung des TV Oeffingen ist das Sport-Ass der Herzen 2025.
Selten habe die Auszeichnung Sport-Ass der Herzen so gut gepasst wie diesmal, sagte Fellbachs Oberbürgermeisterin Gabriele Zull. Allein der Betroffene hatte im Vorfeld rein gar nichts davon geahnt. Unter einem Vorwand war Jürgen Beier, Zeugwart und Mannschaftsbetreuer bei den Oeffinger Fußballern, von Abteilungsleiter Michael Bren zur Sportlerehrung am Freitagabend in die Schmidener Festhalle gelockt worden und saß ahnungslos im Publikum, als die OB zu ihrer Laudatio ansetzte.