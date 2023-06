15 Baden auf der Bundesstraße? Das war beim ersten Klimaaktionstag in Stuttgart möglich. Foto: Judith A. Sägesser

Die Autostadt Stuttgart verändert sich, Straßen werden zu Orten für Neues. Auch wenn es nicht überall auffällt: Unsere Fotostrecke zeigt, dass der Wandel schon begonnen hat.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zugegeben, der Charlottenplatz ist ein schlechtes Beispiel, wenn man in Stuttgart Zukunftsluft schnuppern will. Doch es gibt durchaus Ecken und Straßen in der Stadt, an denen sich erahnen lässt, wie die City einmal aussehen könnte. Unsere Bilderstrecke gibt Einblick.