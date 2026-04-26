„Stadt bestraft Ehrenamtliche“: Das ASV-Bad in Botnang ist sein Leben – nun soll es schließen

Freibadverwalter Andreas Gölz ist für sein ehrenamtliches Engagement Stuttgarter des Jahres. Jetzt steht sein Herzensprojekt wegen der städtischen Sparpolitik auf der Kippe.

Das ASV-Schwimmbad in Botnang ist mehr als ein Wasserbecken, um darin seine Bahnen zu ziehen. Es ist ein Treffpunkt. „Es ist mega, man kann schnell nach der Kita mit den Kindern hin – und immer ist jemand da, den man kennt“, freut sich Manuela Stahl aus Botnang. Dass dies so ist, geht vor allem auf das Konto von Andreas Gölz, dem Freibadverwalter.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgart spart Vier Bäder stehen vor dem Aus: Wie geht es weiter? Welche Stuttgarter Bäder müssen schließen? Die vier betroffenen Vereine wollen sich zusammensetzen und eine gemeinsame Strategie überlegen. Vor vier Jahren hat er diese ehrenamtliche Leitungsfunktion angetreten, aktiv im Verein ist er schon seit 23 Jahren. Für seinen Erfindungsreichtum und sein Organisationstalent, gepaart mit dem ihm eigenen Humor, hat er im März beim Festakt in der Volksbankzentrale Bad Cannstatt in Anwesenheit von Oberbürgermeister Frank Nopper die Auszeichnung „Stuttgarter des Jahres“ erhalten.

Gölz wird nicht müde, zu betonen, dass er diesen Preis nicht allein verdient habe, sondern das ganze Team, das das ASV-Bad am Leben erhält: zehn Ehrenamtliche sind dabei, darunter seine „Rentner-Gang“, die auch technisches Know How einbringt. Hinzu kommen etwa 15 Menschen, die als Minijobber im Bad arbeiten. Die Badesaison 2026 ist noch gesichert, wird aber überschattet von der ungewissen Zukunft.

Ehrenamtliche werden bestraft

Alles steht nun auf dem Spiel, denn die Stadt hat mit Beschluss des Doppelhaushaltes 2026/27 die Zuschüsse für vier vereinseigene Bäder um 50 Prozent gestrichen. Da aber die Zuschüsse nicht gleichmäßig verteilt sind, weiß der ASV bis dato nicht, wie hoch die Kürzung für ihn ab 2027 ausfallen wird. Bisher erhielt er 87 000 Euro pro Jahr als Zuschuss.

ASV-Vorstand Martin Brodbeck betont, dass der Verein von dieser finanziellen Unterstützung abhängig ist, und kritisiert, dass die Ehrenamtlichen durch diese Politik für ihr langjähriges Engagement praktisch bestraft werden. Die Wertschätzung, die ihnen gebührt, sei nicht vorhanden.

Andreas Gölz (Mitte) bei der Preisverleihung Stuttgarter/in des Jahres Foto: PIECHOWSKI

Der Fortbestand des Bades an der Furthwänglerstraße ist dem Freibadverwalter Andreas Gölz ein Herzensprojekt und er überlegt sich, wie er die Einnahmenseite erhöhen kann. Er denkt an Open-Air-Kino-Abende, auch beim Personal könnte gespart werden. „Wenn wir Leute von unserer Fanbase dazu motivieren könnten, ins Kassenhäuschen zu sitzen, könnten wir die Kosten senken“, rechnet er vor – wohlwissend, dass dies gemessen, an dem Finanzloch, das durch die Kürzung der Zuschüsse entsteht, nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Sein Preisgeld als Stuttgarter des Jahres in Höhe von 3000 Euro hat er schon für das Bad gespendet.

Kredit für die Sanierung läuft noch

„Wir müssen uns jetzt bei jeder Investition überlegen, ob sich das noch lohnt, wenn alles zur Disposition steht“, sagt er ernst. So soll dieses Jahr das Kinderbecken beschattet werden. 2003 wurde das Bad, das 1932 erbaut wurde und sein Wasser aus der eigenen Quelle speist, komplett saniert und noch immer zahlt der Verein die Raten dafür ab. „Wir haben seit sechs Jahren stabile Eintrittspreise“, sagt Gölz, und das, obwohl alle Ausgaben „vom Toilettenpapier bis zum Chlor“ extrem gestiegen sind. Gespart wird auch bei allen Reparaturen. „Ein Gegenstand, den mein Schwiegervater nicht reparieren kann, wurde noch nicht erfunden“, berichtet er. An die Investition für eine Wärmepumpe, die die alte Ölheizung ersetzen könnte, wagt derzeit niemand mehr zu denken.

In Botnang hat das ASV-Bad generationenübergreifend eine große Fangemeinde und in der WhatsApp-Müttergruppe ist das Entsetzen über die ungewisse Zukunft des Bades groß: „Die geplante Schließung von ein oder sogar zwei Bädern ist für mich nicht nachvollziehbar. Gerade hier mit vielen Kindern sind erreichbare und vor allem bezahlbare Schwimmangebote notwendig. Gleichzeitig wird Geld für fragwürdige Prestigeprojekte wie den Stuttgart- Schriftzug ausgegeben, während immer weniger Kinder sicher schwimmen können. Das ist aus meiner Sicht ein völlig falsches Signal“, sagt Cora Gentner, die mit ihrem Kind oft das ASV-Bad besucht. Sandra Koch erzählt, dass schon ihre Eltern, dann sie selbst und jetzt ihr eigenes Kind im „Bädle“ schwimmen gelernt haben. „Es ist für uns die Welt, weil wir an jedem Sommertag hingehen, und es ist ein ganz besonderes Wasser, es hat viel weniger Chlor.“

Kinder sollen schwimmen lernen

Eine Mutter, die nicht namentlich genannt werden will, zweifelt an der Effektivität der städtischen Sparpolitik: „Die Stadt verabschiedet einen Doppelhaushalt mit einem Gesamtvolumen von rund 10,6 Milliarden Euro. Gleichzeitig wird ein jährliches Defizit von rund 785 Millionen Euro beklagt und eine Neuverschuldung von bis zu 2,4 Milliarden Euro bis 2030 in Kauf genommen. Vor diesem Hintergrund wirkt die Kürzung bei den Vereinsbädern wie Symbolpolitik. Eingespart werden hier rund 700 000 Euro jährlich – das entspricht gerade einmal 0,01 bis 0,02 Prozent des Haushalts. Die Kürzungen bei den Vereinsbädern stehen in keinem Verhältnis zu ihren Folgen.“

Negative Auswirkungen hat das auch für die integrative Leistung des ASV-Bades. Neben den Tauchern, die ihre festen Zeiten haben, und einer Schwimmschule, kommt im Hochsommer nach Badeschluss regelmäßig der Schwimmverein muslimischer Frauen e.V. „Da stehen Autos mit Kennzeichen aus halb Baden-Württemberg auf dem Gelände“, berichtet Andreas Gölz und freut sich: „Was da für eine Gaudi ist, begeistert mich.“

Unsere Empfehlung für Sie Finanzschwache Familien Jedes zweite Kind kann nicht schwimmen Jedes fünfte Kind im Alter von sechs bis zehn Jahren in Deutschland kann nicht schwimmen. In Familien mit geringem Einkommen ist das Problem noch gravierender. Der Stuttgarter Verein Children First und der SV Cannstatt kämpfen dagegen an.

Er will nicht derjenige sein, der im kommenden Jahr das Bad abschließen muss. „Deshalb will ich öffentlichkeitswirksam allen klarmachen, was hier auf dem Spiel steht.“ Und eine Botnanger Mutter bringt es auf den Punkt: „Für meine Familie war es ein richtiger Schock, als wir erfahren haben, dass die Kinder hier vielleicht nicht mehr schwimmen können.“