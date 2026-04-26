„Stadt bestraft Ehrenamtliche“: Das ASV-Bad in Botnang ist sein Leben – nun soll es schließen

Freibadverwalter Andreas Gölz ist für sein ehrenamtliches Engagement Stuttgarter des Jahres. Jetzt steht sein Herzensprojekt wegen der städtischen Sparpolitik auf der Kippe.
Das ASV-Schwimmbad in Botnang ist mehr als ein Wasserbecken, um darin seine Bahnen zu ziehen. Es ist ein Treffpunkt. „Es ist mega, man kann schnell nach der Kita mit den Kindern hin – und immer ist jemand da, den man kennt“, freut sich Manuela Stahl aus Botnang. Dass dies so ist, geht vor allem auf das Konto von Andreas Gölz, dem Freibadverwalter.