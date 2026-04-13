Stadt am Fluss in Stuttgart: Open-Air-Kino und Fest am Neckarufer – Stuttgart hat einen neuen Ort am Fluss

In Stuttgart-Untertürkheim ist man glücklich über das neu gestaltete Neckarufer. Im Sommer sind an der neuen Promenade verschiedene kulturelle und kulinarische Events geplant.
Wo früher ein trister Dammweg entlang des Neckars führte, hat die Stadt Stuttgart in einem ersten Schritt für viel Geld eine schmucke Uferpromenade gestaltet – samt Sitzstufen und einem schönen Holzsteg zum Flanieren. Bisher wurden rund 2,1 Millionen Euro für das Thema „Stadt am Fluss“ im Untertürkheimer Lindenschulviertel in die Hand genommen, wobei das Projekt vom Verband Region Stuttgart mit 320 000 Euro unterstützt wird.