Stadt am Fluss in Stuttgart: Open-Air-Kino und Fest am Neckarufer – Stuttgart hat einen neuen Ort am Fluss

In Stuttgart-Untertürkheim ist man glücklich über das neu gestaltete Neckarufer. Im Sommer sind an der neuen Promenade verschiedene kulturelle und kulinarische Events geplant.

Wo früher ein trister Dammweg entlang des Neckars führte, hat die Stadt Stuttgart in einem ersten Schritt für viel Geld eine schmucke Uferpromenade gestaltet – samt Sitzstufen und einem schönen Holzsteg zum Flanieren. Bisher wurden rund 2,1 Millionen Euro für das Thema „Stadt am Fluss“ im Untertürkheimer Lindenschulviertel in die Hand genommen, wobei das Projekt vom Verband Region Stuttgart mit 320 000 Euro unterstützt wird.

Anlegestelle für Schiffe in Stuttgart geplant Für den 2026 – also dieses Jahr – zur Realisierung vorgesehenen zweiten Bauabschnitt, der unter anderem den Umbau der Straße zum Ölhafen und den Bau einer öffentlichen Toilette betrifft, sind weitere Mittel in Höhe von rund 900.000 Euro notwendig. Den Abschluss macht dann der Bau einer großen Schwimmplattform im Neckar mit zwei Schiffsanlegestellen.

In Stuttgart-Untertürkheim kommt man jetzt näher an den Neckar heran. Foto: Uli Nagel

Doch auch heute schon sind die Untertürkheimer happy über ihr Kleinod am Neckar, das im vergangenen Herbst mit einem Quartierfest eingeweiht wurde. Ermuntert durch den großen Zuspruch, entstand damals bei der Bezirksvorsteherin Dagmar Wenzel die Idee, den Bereich der Uferpromenade regelmäßige durch lokale Vereine, Einrichtungen, Gastronomen und Wengerter bespielen zu lassen.

„Die vielen Gespräche bei der Eröffnung haben gezeigt, dass bei den lokalen Institutionen generell der Wunsch nach regelmäßigen Festen groß ist“, sagt Bezirksamtsmitarbeiterin Nele Kippelt, die seitdem mit der Planung und Umsetzung eines Quartiersfestes am Neckarufer beschäftigt ist.

Kino am Stuttgarter Neckarufer – wo steht die Leinwand?

Das Konzept sieht vor, an zwei bis drei Wochenenden vor Beginn der Sommerferien die Uferpromenade sowie das nähere Umfeld mit Ständen zu bestücken. Das Motto lautet dabei „klein aber fein“, wobei ein Tag für Kinder und Jugendliche fest eingeplant ist.

In trockenen Tüchern und spruchreif ist dabei noch längst nicht alles, denn einige Projekte sind noch nicht finanziert. „Die Fördermittel sind durch die Sparmaßnahmen der Stadt nicht üppiger geworden, Sponsoren sind deshalb willkommen“, sagt Nele Kippelt. Das gilt auch für das geplante Open-Air-Kino am Neckarufer. Wo die Leinwand aufgestellt werden kann und darf, müsse noch geprüft werden.

Fest im Boot für das Quartiersfest am Neckarufer sitzen bereits unter anderem das Kinder- und Jugendhaus, die Narrenzunft, die Naturfreunde sowie der Ruderverein. Auch Wengerter und Gastronomen seien Feuer und Flamme und hätten ihre Teilnahme signalisiert.

Wer etwas zum Quartiersfest im Lindenschulviertel beizusteuern möchte, kann sich beim Bezirksamt Untertürkheim unter der Rufnummer 0711/216- 57288 melden.