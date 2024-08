Stadt am Fluss in Stuttgart: Der Traum von einem Schwimmbecken im Neckar

Stadt am Fluss in Stuttgart

1 Das „Mombachbädle“ ist ein kleines Flussschwimmbad im Neckar. Gebadet wird aber nicht im Flusswasser. Foto: Visualisierung: Witry/Schürmann

Nachwuchsplaner zeigen bei einem Wettbewerb auf, wie die regionalen Flusslandschaften attraktiver für den Menschen sein können. Das Stuttgarter Architekturbüro Schürmann-Witry hat ein ungewöhnliche Idee für den Neckar.











Link kopiert



Die Fließgewässer der Region Stuttgart zugänglicher machen. Ihre kühlende Funktion stärken und ihre Potenziale als Lebensräume für Mensch und Natur herausarbeiten. Das waren die Aufgaben, die die Internationale Bauausstellung StadtRegion Stuttgart (IBA’27), der Verband Region Stuttgart und die Wüstenrot-Stiftung im Ideenwettbewerb „Reclaim the River“ an junge Planerinnen und Planer stellten. Besonderes Augenmerk sollten die Teilnehmenden in diesem Jahr auf die Förderung sportlicher Angebote an und auf dem Wasser legen.