Stadt am Fluss in Stuttgart: Der Abriss des maroden Stadtbads könnte zur Hängepartie werden

Stadt am Fluss in Stuttgart

1 Seit 2022 ist das Cannstatter Stadtbad neben dem Neckardamm geschlossen. Foto: Uli Nagel

Das Areal am Neckarufer in Bad Cannstatt soll Bestandteil eines Wettbewerbs werden. Doch das könnte dauern, denn für den geplanten Wohnungsbau muss noch der Bebauungsplan geändert werden.











Die Eröffnung des Sportbads im Neckarpark 2022 bedeutete das Aus für das Cannstatter Stadtbad an der Hofener Straße. Obwohl nach wie vor Wasserflächen in der Landeshauptstadt fehlen, galten die geschätzten Sanierungskosten von gut 26 Millionen Euro für das mehr als 50 Jahre alte Bad zu hoch. Seitdem steht das Gebäude unmittelbar am Neckarufer leer und könnte – wie geplant – abgerissen werden.