Stadiontour durch Europa: Imagine Dragons kommen 2025 nach Deutschland

1 Dan Reynolds wird 2025 in Deutschland auf der Bühne stehen. Foto: imago images/Avalon.red / Mike Gray / Avalon

Die US-Band Imagine Dragons hat Europa-Termine ihrer "Loom World Tour" für 2025 angekündigt. Dan Reynolds und seine Bandkollegen werden auch Halt in Deutschland machen.











Imagine Dragons haben die Europa- und UK-Termine ihrer Welttour angekündigt. Die US-Pop-Rock-Band um Frontmann Dan Reynolds (37) wird erstmals eine Stadiontournee in Europa absolvieren. Der Auftakt für die 20 Termine ist am 31. Mai in Zürich geplant, danach folgen im Juni und Juli Stationen unter anderem in Stockholm, Budapest, Madrid, Paris, Amsterdam oder Kopenhagen.