Stabswechsel beim Africom: „Russland destabilisiert die Zivilgesellschaft“

General Michael E. Langley führte drei Jahre das US-Oberkommando für Afrika in Stuttgart. Zu seinem Abschied spricht er über China, Russland und Augenhöhe.
Nach drei Jahren als Befehlshaber übergibt General Michael Elliot Langley das Kommando über eines der wichtigsten US-Streitkräftekommandos Africom an seinen Nachfolger: Das ressourcenreiche Afrika spielt strategisch eine immer wichtigere globale Rolle. Im exklusiven Interview mit unserer Zeitung zieht der Marineinfanterist Bilanz und schaut in die Zukunft Afrikas. Herr General, China investiert stark auf dem afrikanischen Kontinent und baut seinen Einfluss systematisch aus. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?