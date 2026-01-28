Stabile Werte: Patrice Aminati gibt hoffnungsvolles Gesundheitsupdate

Seit drei Jahren kämpft Patrice Aminati gegen unheilbaren Hautkrebs und wird seit einigen Monaten sogar palliativ behandelt. Nun gab sie ein hoffnungsvolles Update.

Seit Patrice Aminati (30) vor knapp drei Jahren die Diagnose schwarzer Hautkrebs erhielt, teilt sie regelmäßig Gesundheits-Updates mit ihren Instagram-Fans. Ihre Krebserkrankung gilt als unheilbar und sie befindet sich seit Sommer 2025 in palliativer Behandlung, dennoch gibt es immer wieder auch hoffnungsvolle Neuigkeiten - wie jetzt etwa die Ergebnisse ihrer jüngsten Untersuchungen.

Erlösender Anruf nach MRT Patrice Aminati hatte sich im Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen in Dresden einem MRT sowie einem umfassenden medizinischen Check unterzogen. In ihrer Instagram-Story dokumentierte sie das bange Warten auf das Resultat.

Dann folgte der erlösende Anruf aus der Klinik: "Werte sind stabil", verkündete Aminati am Mittwoch in einer Instagram-Story. In ihrer Situation, in der eine Heilung medizinisch nicht mehr möglich ist, gilt ein gleichbleibender Zustand ohne Verschlechterung als großer Erfolg. Diesen Moment feierte sie mit einem herzlichen Selfie, das sie gemeinsam mit ihrer Tochter Charly (3) zeigt, die ihrer Mutter einen Kuss gibt.

Plötzliche Trennung von Daniel Aminati

Die vergangenen Jahre waren für die Moderatorin von extremen Belastungen geprägt. Neben dem kräftezehrenden Kampf gegen den Hautkrebs gab es zuletzt auch eine große private Veränderung: Im Dezember gab sie überraschend die Trennung von Moderator Daniel Aminati (52) bekannt.

Patrice Aminati reflektierte damals offen über das Scheitern ihrer Ehe und erklärte, dass sie sich als Liebespaar verloren hätten. Die unterschiedlichen Wurzeln und Werte hätten sich letztlich nicht durch die Liebe kitten lassen. Daniel Aminati zeigte sich überrumpelt von der Entscheidung seiner Ehefrau.

Die beiden hatten im April 2022 geheiratet. Nur wenige Monate nach der Trauung kam im August 2022 ihre gemeinsame Tochter Charly zur Welt.