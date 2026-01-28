Stabile Werte: Patrice Aminati gibt hoffnungsvolles Gesundheitsupdate

Seit drei Jahren kämpft Patrice Aminati gegen unheilbaren Hautkrebs und wird seit einigen Monaten sogar palliativ behandelt. Nun gab sie ein hoffnungsvolles Update.
Seit Patrice Aminati (30) vor knapp drei Jahren die Diagnose schwarzer Hautkrebs erhielt, teilt sie regelmäßig Gesundheits-Updates mit ihren Instagram-Fans. Ihre Krebserkrankung gilt als unheilbar und sie befindet sich seit Sommer 2025 in palliativer Behandlung, dennoch gibt es immer wieder auch hoffnungsvolle Neuigkeiten - wie jetzt etwa die Ergebnisse ihrer jüngsten Untersuchungen.