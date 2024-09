Staatstheater Stuttgart: Zauberbrillen und mutige Kinder beim Theaterfest zum Saisonauftakt

6 Als Bühne aller Generationen bot das Theaterfest ... Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Sonia Santiago lächelt den „jungen Mann“ direkt vor der Außenbühne an. „Keine Cowboy-Beine“, sagt sie so aufmunternd wie unmissverständlich – und lobt dann die Kinder auf der Bühne. Santiago, vormals Erste Solistin des Stuttgarter Balletts, buchstabiert die Grundpositionen des Balletts durch – und sorgt beim Theaterfest zum Saisonstart von Oper, Ballett und Schauspiel mit schwäbischen Exkursionen in die Geheimnisse von Füßen („das ist das mit den fünf Zehen dran“) und Armen („fangen an der Schulter an“) für viele heitere Gesichter.