Staatstheater Stuttgart: Was macht Generalmusikdirektor Cornelius Meister auf dem Fußballfeld?

1 Fußballfreudig: Cornelius Meister Foto: Cornelius Meister/Matthias Baus

Cornelius Meister, Generalmusikdirektor der Oper Stuttgart, zieht an diesem Samstag die Fußballschuhe an. Wir verraten, warum.











An diesem Sonntag laden die Staatstheater Stuttgart von 11 bis 16 Uhr zum Saisonauftakt-Fest zwischen Opernhaus und Schauspielhaus. Schauen, Staunen, Mitmachen und Genießen sind angesagt. Mitmachen kann man auch schon einen Tag zuvor – als Fan der Staatstheater Stuttgart an der Seitenlinie: An diesem Samstag, 14. September, findet im Stadion Festwiese an der Mercedesstraße von 11 Uhr bis 16 Uhr das diesjährige Meisterschaftsturnier der Fußballmannschaften der deutschen Stadt- und Staatstheater statt.