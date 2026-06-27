Staatstheater Stuttgart: Cornelius Meister und Winfried Kretschmann bei Harald Schmidt

Zur kleinen Abschiedsparty hat der scheidende Generalmusikdirektor Cornelius Meister bei Harald Schmidt im Schauspielhaus vorbeigeschaut. Es wurde ein Fest.
Viele öffentliche Abschiedsfeiern für Generalmusikdirektoren hat der Berichterstatter noch nicht miterlebt. Aber er ist sich trotzdem sicher, am Freitagabend im Stuttgarter Schauspielhaus eine der fünf schönsten der Musikgeschichte erlebt zu haben. Mitten zwischen drei großen Konzerten mit dem Staatsorchester, mitten zwischen Aufführungen von drei Mahler-Sinfonien hat der scheidende Stuttgarter Generalmusikdirektor Cornelius Meister auch noch mal schnell bei Harald Schmidt vorbeigeschaut.