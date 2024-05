Staatsschutz ermittelt in Stuttgart-West

2 Die Feuerwehr reinigt den Bereich vor der Metzgerei. Foto: privat

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in einer Metzgerei eine übel riechende Flüssigkeit versprüht. Außerdem wurde das Geschäft beschmiert und beschädigt. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.











Link kopiert



Haben Tierschutzaktivisten in der Nacht auf Dienstag eine Metzgerei in der Kornbergstraße im Stuttgarter Westen beschmiert und verunreinigt? Vieles spricht dafür. Unter anderem ist in gelber Schrift das Kürzel „ALF“ zu lesen. Gemeint ist wohl keine „Außerirdische Lebensform“ oder der Serienheld aus den 1980er-Jahren, sondern die „Animal Liberation Front“, auf Deutsch Tierbefreiungsfront. Laut einer Polizeisprecherin hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.