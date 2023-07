Staatsschutz ermittelt in Kirchberg an der Murr

1 Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa

In Kirchberg an der Murr wurde das Wohnhaus des Bundestagsabgeordneten Jürgen Braun mit brauner Farbe beworfen. Auch sein Wahlkreisbüro ist schon Ziel von Vandalismus gewesen. Im Internet ist ein Bekennerschreiben zu dem Vorfall aufgetaucht.









Kirchberg - Das Haus des AfD-Bundestagsabgeordneten Jürgen Braun in Kirchberg ist in der Nacht auf Mittwoch zum Ziel von Vandalismus geworden. Unbekannte hatten es mit brauner Farbe beschmiert und dabei mehrere tausend Euro Schaden angerichtet. Im Internet fand sich auf der linkspolitischen Plattform Indymedia dazu ein anonymes Bekennerschreiben: „Wir haben dem Vorzeigesaubermann der AfD, Jürgen Braun, an seinem Privatwohnsitz ... in Kirchberg (Murr) einen Besuch abgestattet und sein Haus mit Farbe markiert“, hieß es darin.