Staatsschutz ermittelt: Gräber auf islamischer Bestattungsstätte in Essen geschändet

Sind Sie fit in puncto Notfallvorsorge? Das sollten Sie für den Katastrophenfall zuhause haben

Trinkwasser, Nahrungsmittel, Medizin, Geld: Im Konzept zur Zivilverteidigung ist aufgelistet, wie der Staat die Bürger in einem Katastrophenfall schützen will. Doch jeder sollte auch selbst Vorsorge treffen. Wir erklären, was Sie für den Fall der Fälle im Haus haben sollten.