Staatsschutz ermittelt: Gräber auf islamischer Bestattungsstätte in Essen geschändet

Auf einem Essener Friedhof wurden über 40 Gräber auf einer islamischen Bestattungsstätte beschädigt. Der Staatsschutz ermittelt.
Auf einem Essener Friedhof sind nach Polizeiangaben Gräber auf einer islamischen Bestattungsstätte geschändet worden. Unbekannte haben im Stadtteil Schonnebeck auf dem Friedhof am Hallo am Freitag bei mehr als 40 Gräbern unter anderem Grabsteinplatten, Schilder, Laternen sowie Grabbepflanzung zerstört, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.