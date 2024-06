Staatspreis Baukultur 2024: Stuttgarter Architekten erfolgreich beim Preis für beste Umbauten im Land

33 Der Staatspreis in der Kategorie „Bauen für die Gemeinschaft“ geht an das Kulturzentrum KUBAA, umgestaltet von a+r Architekten aus Stuttgart. Foto: Brigida González

Kulturbahnhof, Designhotel, Schwimmbad – Stuttgarter Architekturbüros haben beim Staatspreis für Baukultur 2024 des Landes Baden-Württemberg die Jury überzeugt. Dies sind die siegreichen Beiträge.











In einer an Katastrophen reichen Zeit ist es eine gute Nachricht, wenn aus einem Unglücksfall etwas Gutes entsteht – und dann auch noch mit einem Architekturpreis gekrönt wird. Das KUBAA in Aalen ist so ein Fall. Der nach einem verheerenden Brand gerettete, sanierte und zu einem Kulturzentrum umgebaute ehemalige Reparaturbahnhof hat am Dienstag den Staatspreis Baukultur des Landes Baden-Württemberg 2024 erhalten.