Staatsorchester Stuttgart im Beethovensaal: Wenn Quantenphysik hörbar wird

1 Voller Energie: Dirigentin Tianyi Lu Foto: Antony Potts

Das Staatsorchester Stuttgart hat seine Konzertsaison mit einer spektakulären Uraufführung und der mitreißenden Dirigentin Tianyi Lu eröffnet.











Link kopiert



Kann man Quantenphysik hörbar machen? Der Komponist Mischa Tangian, Jahrgang 1988, hat das jetzt in seinem neuen Orchesterwerk versucht – inspiriert vom Physiker Carlo Rovelli und von Christopher Nolans Film „Oppenheimer“. „The Order of Time“ (Die Ordnung der Zeit) heißt sein Stück, das im Saisonauftakt-Konzert des Stuttgarter Staatsorchesters im Beethovensaal zur Uraufführung kam, und zwar in der lebendigen, schwungvollen, energischen Leitung der jungen neuseeländischen Dirigentin Tianyi Lu.