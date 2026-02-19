Ein Gedicht Paul Celans spaltete bei der „Meistersinger“-Premiere in Stuttgart das Publikum. Wie verlief die Szene bei der zweiten Vorstellung, mit mehr Respekt?
Zu Beginn des dritten Akts erklingt in der Stuttgarter Aufführung der „Meistersinger“ Paul Celans Rezitation seiner „Todesfuge“. Bei der Premiere im Opernhaus hatte die unvermittelte Konfrontation mit dem Gedicht, das den Horror des Holocaust zu fassen versucht, zu lauten Reaktionen geführt. Der Wunsch „Aufhören!“ und „Wir wollen Musik!“ erklang aus dem Publikum; für die Störrufe gab es „Nazi“-Konter, Zischen und demonstrativen Gegen-Applaus, „fast ein Tumult in der Staatsoper“, notierte unser Kritiker.