1 Keith Bernard Stonum wurde in einem Kölner Café verletzt. Foto: Oper Stuttgart/Matthias Baus

Der künstlerische Co-Leiter der Jungen Oper im Nord, Keith Bernard Stonum, ist in einem Kölner Café angegriffen worden – „ganz offensichtlich aus rassistischen Gründen“, schreibt die Staatsoper Stuttgart. Die Kölner Polizei führt einen anderen Grund an.











Der Schock sitzt tief bei Keith Bernard Stonum und seinen Freunden. Dem künstlerischen Co-Leiter der Stuttgarter Jungen Oper im Nord ist bei einem Café-Besuch in der Kölner Altstadt von einem Angreifer mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Stonum, der US-Amerikaner ist und seit 2008 in Deutschland lebt, erlitt Verletzungen und musste in einem Kölner Krankenhaus behandelt werden. Er erstattete Strafanzeige. Die Staatsoper Stuttgart bestätigt den Vorfall auf Instagram und sprach von „offensichtlich rassistischen Motiven“.