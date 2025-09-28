Staatsoberhaupt: Zeit für Farbwechsel: Union will Bundespräsidenten stellen

Im Jahr 2027 endet die Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier. Wer folgt auf ihn? In der CDU wird der Ruf nach einem Kandidaten aus den eigenen Reihen lauter. Oder einer Kandidatin.
Berlin - Anderthalb Jahre vor Ablauf der Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordern einflussreiche CDU-Politiker öffentlich, das höchste Staatsamt 2027 aus Reihen der Union zu besetzen. "Nach zwei Amtszeiten von Frank-Walter Steinmeier ist es Zeit für einen Farbwechsel im Schloss Bellevue", sagte der niedersächsische CDU-Vorsitzende Sebastian Lechner dem "Tagesspiegel". "Dabei sollte die Union auch erstmals erfolgreich eine Frau für dieses Amt vorschlagen."