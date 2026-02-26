Staatsoberhaupt: Steinmeier-Nachfolge wird am 30. Januar 2027 bestimmt

Für die Wahl des nächsten Bundespräsidenten gibt es jetzt einen Termin. Namen für mögliche Nachfolger sind bereits im Gespräch. Es könnte ein Novum in der deutschen Geschichte geben.
Berlin - Der nächste Bundespräsident wird am 30. Januar kommenden Jahres gewählt. Diesen Termin hat Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) für die Einberufung der Bundesversammlung festgelegt, die einen Nachfolger für Frank-Walter Steinmeier wählen wird. Darüber unterrichtete sie den Ältestenrat, wie der Bundestag mitteilte.