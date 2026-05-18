Staatsmodernisierung: Bürger-Hackathon soll Verwaltung vereinfachen

Ideen gegen Behördenfrust gesucht: Bürger können jetzt selbst mitentscheiden, wie der Staat einfacher und moderner werden soll. Auch Prototypen für neue Lösungen sind gefragt.
Berlin/Leipzig - Unter dem Titel "Deutschland, was geht?" können sich künftig Bürger und Unternehmen in der Bundesrepublik am Prozess der Staatsmodernisierung beteiligen. In dem ersten bundesweiten Bürger-Hackathon sollen sie konkrete Lösungsvorschläge für eine einfachere und schlankere öffentliche Verwaltung einreichen, wie das Bundesdigitalministerium sowie die Bundesagentur für Sprunginnovation (SPRIND) ankündigten.