Herausragende Persönlichkeiten der Kunstszene präsentiert die Dialogreihe „Über Kunst“ unserer Zeitung in der Staatsgalerie Stuttgart. Am 15. Juli geht es weiter.
Herausragende Persönlichkeiten der Kunstszene präsentiert die Dialogreihe „Über Kunst“ unserer Zeitung in der Staatsgalerie Stuttgart. Gäste am Mittwoch, 15. Juli (Beginn 19 Uhr), sind: Ricarda Roggan, international bekannte Fotokünstlerin und Professorin für Fotografie an der Kunstakademie Stuttgart; Markus Hartmann, Verleger und Kurator; Bertram Kaschek, Kurator der Staatsgalerie Stuttgart für Deutsche und Niederländische Kunst vor 1800 (Kunst auf Papier) sowie Mit-Lenker der Staatsgalerie-Fotokunst-Bühne „The Gällery“. Sie können dabei sein.