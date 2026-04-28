Staatsgalerie Stuttgart: Sensations-Ankauf für die Staatsgalerie Stuttgart

Die Staatsgalerie Stuttgart gilt als Schwergewicht, wenn es um den international gefeierten Maler Max Beckmann (1884–1950) geht. Ein spektakulärer Ankauf bestätigt dies erneut.

Große Mythen wurden lange vor Hollywoods Helden-Epen und den Fluchten in erdachte frühere wie erdachte Zukunftswelten Bild. Der Heldengesang wie der Heldenabgesang durchzieht die Malerei bis heute. Zu jenen, die der Mythendialog selbst zu Helden machte, zählt Max Beckmann. Und jenes Bild, das hierfür weltweit als Schlüssel gefeiert wird, hängt, 1964 erworben, in der Staatsgalerie Stuttgart: das unvollendete, 3,5 Meter breite und 5 Meter hohe Monumentalwerk „Die Auferstehung“ von 1916.

Für Beckmann, 1884 in Leipzig geboren und 1950 in New York City gestorben, markiert das Bild einen radikalen Bruch mit seinem zuvor gültigen Schaffen. Zeigte Beckmann zuvor offen seine Begeisterung für die Alten Meister, vertreibt nun die perspektivische Verzerrung und Übersteigerung der Gliedmaßen alle zuvor bewunderte akademische Präzision. Beckmanns „Auferstehung“ gilt denn auch als „Aufbruch in die Moderne“.

Max Beckmann nach der Flucht aus Hitler-Deutschland 1938 in seinem Atelier in Amsterdam Foto: Bayerische Staatsgemäldesammlungen/Max Beckmann Archiv/Helga Fietz

Wie aber gelingt Max Beckmann dieser Antritt? Wie so oft in der Malerei sucht die Forschung vor allem in zeichnerischen Vorstudien nach möglichen Antworten. Als letzter Entwurf zu „Die Auferstehung“ gilt eine große Vorzeichnung aus dem Nachlass von Max Beckmanns Ehefrau Mathilde Q. Beckmann. Jahrzehntelang gerollt aufbewahrt, wurde sie durch die Enkelin Mayen Beckmann wieder entdeckt,umfassend saniert und war von Dezember 2025 bis März dieses Jahres in der Ausstellung „Beckmann“ im Frankfurter Städel zu sehen.

Als „Jahrhundertbild“ gefeiert: Max Beckmanns „Auferstehung“ in der Staatsgalerie Stuttgart Foto: Staatsgalerie Stuttgart

„Zeichnungen“, hieß es zu dieser Präsentation, „spielten für Max Beckmann sowohl als Vorbereitung seiner Gemälde als auch als Ort freier bildnerischer Experimente eine zentrale Rolle“. Und: „Vom präzisen Entwurf bis zur freien Umformung von Motiven markieren sie entscheidende Schritte auf seinem Weg in die Moderne.“ Eben dies gilt nach Meinung der Expertinnen und Experten für die großformatige Studie zu „Die Auferstehung“ in besonderer Weise. Umso schöner, dass nun in Stuttgart zusammenkommt, was den Weg Max Beckmanns zum Weltstar seiner Zeit verdeutlicht: Mit Mitteln der Museumsstiftung Baden-Württemberg und der Ernst von Siemens Kunststiftung konnte das international begehrte Blatt für die Sammlung der Staatsgalerie erworben werden – als Hommage an den im Dezember 2025 verstorbenen Peter Beye, 1969-1994 Direktor der Staatsgalerie und dabei unter anderem Wegbereiter von Stuttgarts Gewicht in Sachen Max Beckmann.

Mit dem Monumentalwerk „Die Auferstehung“ beginnt Max Beckmann wohl im Oktober 1915 in Straßburg. Das nun für die Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart erworbene Blatt bildet nach Worten der Staatsgalerie „die Veränderungen und Variationen im zeichnerischen Entwurfsprozess ab und stellt den letzten Schritt vor der Übertragung auf die Leinwand dar“. Spannend nicht nur für Spezialisten: die Zeichnung ist zur anschließenden Übertragung der Figuren in Raster unterteilt – dies, heißt es, sei „absolut singulär in Beckmanns Werk“.

Der Beckmann-Ankauf ist ein Coup für Stuttgart

Man darf durchaus stolz sein in Stuttgart auf diesen Sammlungs-Coup – nicht nur im Team von Staatsgalerie-Direktorin Christiane Lange. Und so unterstrich Petra Olschowski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg bei der Präsentation der Zeichnung am Montag in der Staatsgalerie denn auch: „Max Beckmanns ,Auferstehung’ ist zweifelsohne eines seiner bedeutendsten und bewegendsten Werke. Dass es jetzt möglich geworden ist, die dem Gemälde vorausgegangene Vorstudie zu erwerben, ist ein außergewöhnlicher Glücksfall.“ Möglich ist ein solcher Ankauf nur im Schulterschluss. „Mein besonderer Dank“, sagte Olschowski weiter, „gilt der Ernst von Siemens Kunststiftung für ihre großzügige Unterstützung. Ich freue mich aber auch sehr, dass es uns dank der Museumsstiftung Baden-Württemberg gelungen ist, diesen Ankauf von Seiten des Landes mitzufinanzieren“.

Peter Beye (rechts), 1969 bis 1994 Direktor der Staatsgalerie Stuttgart, 1984 mit dem Künstler Joseph Beuys in den Räumen der Neuen Staatsgalerie Foto: Archiv

Wie stets in solchen Fällen ist vielen weiteren Menschen zu danken. So kam die Anregung zum Ankauf in Erinnerung an Peter Beye von Wolfgang Wittrock, Vorstand der Ferdinand-Möller-Stiftung. Und auch der Künstler-Enkelin Mayen Beckmann (ihre Großmutter Minna Tube war die erste Frau Max Beckmanns und blieb ihm und seinem Werk auch nach der Scheidung immer verbunden) galt und gilt Dank – „für ihr ausgesprochen großzügiges Angebot, durch das ein Ankauf erst realisierbar wurde“.

Beckmann-Ankauf ist in der Staatsgalerie Stuttgart ausgestellt

„Werke Max Beckmanns“, sagte Martin Hoernes, Generalsekretär der Ernst von Siemens Kunststiftung am Montag in Stuttgart, „begleiten die Fördertätigkeit der Ernst von Siemens Kunststiftung seit mehr als 40 Jahren“. Und: „Dass die große Entwurfszeichnung zum unvollendeten Gemälde ,Auferstehung’ nun die Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart auf passgenaue Weise ergänzt, hat uns bewogen, eine einmalige Erwerbungschance zu nutzen.“

Die Begeisterung der Beteiligten kann das Publikum teilen: Von 28. April an ist die im besten Sinn spektakuläre Neuerwerbung im Beckmann-Saal der Staatsgalerie erstmals in direkter Gegenüberstellung zum Gemälde „Die Auferstehung“ zu sehen. Das Werk ist bis Ende September 2026 in der Sammlung ausgestellt.