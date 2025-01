Staatsgalerie Stuttgart: Praemium Imperiale-Preisträgerin Doris Salcedo arbeitet für Stuttgart

1 Doris Salcedo erhielt 2024 den Praemium Imperiale Foto: Fragmentos

Die Freunde der Staatsgalerie Stuttgart bescheren Baden-Württembergs Museumsflaggschiff einen international beachteten Ankauf. Was hat es damit auf sich?











Link kopiert



Gespannte Vorfreude in der Staatsgalerie Stuttgart: Erstmals an diesem Dienstag, 28. Januar, präsentiert man ein Werk, das die 1958 geborene kolumbianische Praemium Imperiale-Preisträgerin Doris Salcedo eigens für Baden-Württembergs Museumsflaggschiff erarbeitet hat. Erworben wurde „Disremembered XV“ durch den Verein der Freunde der Staatsgalerie. Zu sehen sein wird es in der von Susanne Kaufmann-Valet konzipierten Sammlungsneupräsentation „This is Tomorrow“.