Staatsgalerie Stuttgart: Kretschmann und Murad erinnern an Völkermord an den Jeside

Kretschmann und Murad erinnern an Völkermord an den Jeside

1 Winfried Kretschmann und Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Vor zehn Jahren verübte der IS grausame Massaker an den Jesiden im Nordirak. Baden-Württemberg nahm danach mehr als 1000 Frauen der Religionsgruppe auf - darunter auch Nadia Murad.











Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) haben knapp zehn Jahre nach der Ermordung, Verschleppung und Vertreibung vieler Tausender Jesiden durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) an den Völkermord an der religiösen Gruppe erinnert. In der Stuttgarter Staatsgalerie enthüllten die Menschenrechtsaktivistin und der Politiker eine Statue. Diese solle auf die Notlage Überlebender von sexualisierter Gewalt in Konfliktgebieten aufmerksam machen und das Streben der Überlebenden nach Gerechtigkeit und Hoffnung darstellen, wie es von Murads Organisation Nadia’s Initiative hieß.