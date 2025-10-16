Staatsgalerie Stuttgart: Junge Kunst entert das Museumsflaggschiff

In der Staatsgalerie Stuttgart gibt es zuvorderst Kunst von gestern? Von wegen! Was steckt hinter den Ausstellungen „Playlist“ und „A-Z – Mapping the Future“?
An diesem Freitag, 17. Oktober, wird die Staatsgalerie Stuttgart, Museumsflaggschiff des Landes Baden-Württemberg, gleich doppelt zur Bühne junger Kunst: Im Altbau zeigen 30 Studierende der Kunstakademie Stuttgart sowie der Merz Akademie Stuttgart (Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien) ihre Arbeiten unter dem Titel „Playlist“. Zu erleben ist „Playlist“ im Altbau-Erdgeschoss in „The Gällery – Raum für Fotografie“. Parallel startet am 17. Oktober im Stirlingbau die Ausstellung „A-Z – Mapping the Future“ mit Werken von mehr als 30 Absolventinnen und Absolventen aus dreizehn Klassen der Kunstakademie Stuttgart. Der Doppelstart wird gefeiert – am 17. Oktober ist die Schau „A-Z – Mapping the Future“ von 10 bis 17 Uhr geöffnet, um 17 Uhr wird im Altbau „Playlist“ eröffnet.