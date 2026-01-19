Staatsgalerie Stuttgart: Ben Willikens begeistert das Publikum im „Über Kunst“-Dialog unserer Zeitung

Ist Leonardos „Abendmahl“ eine „Keksdose“? Der Maler Ben Willikens warb beim „Über Kunst“-Gespräch unserer Zeitung in der Staatsgalerie Stuttgart für eigene Sichtweisen.
Ben Willikens malt Räume, die für den Menschen gestaltet wurden, ohne den Menschen. Und doch erzählen seine Bilder vom Menschen. Am Freitagabend in der Staatsgalerie Stuttgart, als Gast der Reihe „Über Kunst“ dieser Zeitung im Gespräch mit unserem Autor Nikolai B. Forstbauer, ist Ben Willikens durchaus bereit, einen Raum zu füllen. Mit persönlichen Einsichten, biografischen Hintergründen, Gedanken. Der Vortragssaal im Stirlingbau ist an diesem Abend nahezu voll besetzt.