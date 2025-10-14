Staatsgalerie Stuttgart: Abenteuer Frau – mit uns näher dran an Elvira Bach

Mit unserer Dialogreihe „Über Kunst“ in der Staatsgalerie Stuttgart sind Sie näher dran an den Stars der Kunstszene. Gast am 28. Oktober ist Elvira Bach. Sie können dabei sein.
Herausragende Persönlichkeiten der Kunstszene präsentiert die Dialogreihe „Über Kunst“ unserer Zeitung in der Staatsgalerie Stuttgart. Gast am Dienstag, 28. Oktober, ist die Berliner Malerin Elvira Bach, eine der international wichtigsten deutschen Gegenwartskünstlerinnen. Sie können dabei sein. Beginn im Vortragssaal des Stirlingbaus der Staatsgalerie ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Ihre Anmeldungen nehmen wir gerne entgegen – unter www.zeitung-erleben.de/ueberkunst.