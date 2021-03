1 Gerecht oder nicht? Hunderte Jurastudenten müssen eine Strafrechtsklausur wiederholen. (Symbolbild) Foto: Science Photo Library/Science Photo Library via www.imago-images.de

Eine Prüfungspanne beim Staatsexamen sorgt für Ärger. 871 Jurastudenten in ganz Baden-Württemberg müssen eine Strafrechtsklausur nachholen. Gegen die Entscheidung formiert sich Widerstand.

Stuttgart - Wegen einer Prüfungspanne beim 1. juristischen Staatsexamen in Konstanz müssen 871 Jurastudenten in ganz Baden-Württemberg die Strafrechtsklausur nachholen. Da nicht zuverlässig ausgeschlossen werden könne, dass Inhalte der Klausur unter Kandidaten gestreut wurden, sei die gleichheitsgerechte Bewertung der Prüflinge nicht mehr gesichert, teilte das Justizministerium am Dienstag mit. „Eine andere Möglichkeit, die Chancengleichheit wieder herzustellen, besteht leider nicht“, sagte ein Behördensprecher.

Jurastudenten mit Petition

Gegen diese Entscheidung formiert sich Gegenwehr der Studenten. Eine Petition, die bis Dienstagnachmittag rund 2300 Jurastudenten unterschrieben haben, spricht von einem ungeheuerlichen Vorgang, der durch nichts zu entschuldigen sei.

Bei der Panne des örtlichen Prüfungsamtes wurde am Montag, 1. März 2021, in einem Prüfungsraum in Konstanz wegen einer Datumsverwechslung nicht der Sachverhalt der vierten Prüfung (Öffentliches Recht) ausgeteilt, sondern der Sachverhalt der sechsten und letzten Prüfung (Strafrecht), die wenige Tage später am Donnerstag, 4. März, geschrieben werden sollte. Die falsch verteilten Klausuren wurden eingesammelt und durch die an diesem Tag vorgesehenen Prüfungsfragen ersetzt. In dem Prüfungsraum waren 50 Prüflinge und drei Prüfungsaufsichten.

Warum wurde die Klausur erneut ausgeteilt?

Die Studenten fragen nun in ihrer Petition: „Wie kann es sein, dass die „Unregelmäßigkeit“, zu der es in Konstanz kam, nicht schon am Montag gemeldet und am Donnerstag sodann eine Ersatzklausur ausgeteilt wurde, wie es für genau solche Fälle vorgesehen ist?“ Sie argumentieren, dass dieser Fehler nicht den Prüflingen zu Lasten gelegt werden kann, die nun durch eine Wiederholung der Klausur erheblich belastet werden. Zudem fordern die Petitions-Unterschreiber Beweise, dass die falsch ausgeteilte Klausur zum Betrug vervielfältigt wurde.