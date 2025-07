Staatsempfang in Windsor Castle: Macron zwinkert Prinzessin Kate zu

Charmant? Oder frech? Dass der französische Staatspräsident Emmanuel Macron beim Toast seiner Nebensitzerin Prinzessin Kate zuzwinkerte, ist für die britische Boulevardpresse die wichtigste Nachricht von Staatsbankett für das französische Präsidentenpaar in Windsor Castle. Eine „Charmeoffensive“ nennt es die „Sun“, die „Daily Mail“ titelt sogar gleich „Prinz Charming“.

160 Gäste hatten König Charles III. und Königin Camilla am Dienstagabend nach Windsor geladen, um die französisch-britische Freundschaft zu feiern. Darunter so berühmte und verdiente Briten wie Mick Jagger oder Elton John. Es ist der erste Staatsbesuch eines europäischen Präsidenten in Großbritannien seit dem Brexit vor fünf Jahren. Sogar 17 Jahre ist es her, dass der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy bei Queen Elizabeth II. zu Gast war.

Lesen Sie auch

Die Büros von Königin Camilla, Prinzessin Kate und Frankreichs „Première Dame“ Brigitte Macron hatten sich augenscheinlich vorab modisch koordiniert: Die Abendkleider der drei Frauen bildeten zusammengenommen eine perfekte französische „Tricolore“ – oder (je nach Interpretation) einen „Union Jack“.

„Tricolore“ oder „Union Jack“? Egal. Prinzessin Kate in Weinrot, .. Foto: AFP

Kates bodenlange weinrote Robe vereinte schon für sich selbst das Beste aus britischer und französischer Modeschöpfung: Das Capekleid ist ein Entwurf der Engländerin Sarah Burton, die nach Jahren im britischen Modehaus Alexander McQueen seit vergangenem Jahr Chefdesignerin bei Givenchy in Paris ist.

... Königin Camilla in Weiß und Brigitte Macron in Blau. Foto: AFP

„Diplomatic Dressing“ hatte die 43-jährige Frau des britischen Thronfolgers Prinz William schon am frühen Nachmittag betrieben, als der französische Besuch von den Wales’ auf dem Militärflughafen Norholt im Nordwesten Londons empfangen wurde. Prinzessin Kate trug ein Ensemble in zartem Altrosa von einem der französischen Haute-Couture-Häuser schlechthin: Dior. Emmanuel Macron begrüßte die Prinzessin formvollendet mit einem Handkuss.

Kate und William empfangen zusammen mit König Charles III. (Mitte) und Königin Camilla (in Grün) die Macrons. Foto: AFP

In Windsor angekommen wurden die Macrons vom Königspaar begrüßt. Anschließend nahmen Charles III. und Emmanuel Macron im „State Landauer“ aus dem Jahr 1902 Platz und ließen sich durch die Gassen des kleinen Städtchens kutschieren. Königin Camilla und Brigitte Macron folgten in einer zweiten Kutsche.

Am Mittwoch werden die Macrons im Regierungssitz 10 Downing Street von Premierminister Keir Starmer und seiner Frau Victoria empfangen. Für den letzten Tag des Staatsbesuchs ist ein bilateraler Gipfel vorgesehen.