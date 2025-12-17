Mit Blasmusik, Gebirgsschützen und Trachtengruppen hat Bayern seine royale Besucherin empfangen: Königin Silvia von Schweden wurde in München für ihr soziales Engagement ausgezeichnet. Ministerpräsident Söder nannte sie eine "zeitlose Ikone".
Bayern hat am 17. Dezember den roten Teppich ausgerollt - und zwar standesgemäß mit allem, was der Freistaat zu bieten hat. Am Max-Joseph-Platz vor der Münchner Residenz empfing Ministerpräsident Markus Söder (58) Königin Silvia von Schweden (81) mit einer Ehrenkompanie der Bayerischen Gebirgsschützen sowie Abordnungen der Trachtenverbände.