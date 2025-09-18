Staatsbesuch: Trump: Putin tötet viele Menschen im Ukraine-Krieg

1 Putin habe ihn bei den Bemühungen um einen Frieden im Ukraine-Krieg im Stich gelassen, sagte Trump bei einer Konferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien kritisiert Donald Trump Russlands Präsident. Wladimir Putin habe ihn bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg im Stich gelassen, sagt der US-Präsident.











Link kopiert



London - US-Präsident Donald Trump hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeworfen, "viele Menschen zu töten". Putin habe ihn bei den Bemühungen um einen Frieden im Ukraine-Krieg im Stich gelassen, sagte Trump bei einer Konferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer während seines Staatsbesuchs in Großbritannien.