Staatsbesuch: König Charles III. gedenkt der Opfer des 11. September

1 König Charles III. (M) und Königin Camilla gedenken der Opfer von 9/11. Foto: Seth Wenig/AP/dpa

Das britische Königspaar besucht New York und begeht einen Moment der Stille am Denkmal für die Opfer des Terroranschlags vom 11. September. Schon am Vortag hatte der Monarch über 9/11 gesprochen.











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London - Der britische König Charles III. und Königin Camilla haben in New York der Opfer des Terroranschlags vom 11. September 2001 gedacht. Das Königspaar legte an der Gedenkstätte ein Blumengebinde nieder und traf Angehörige der Opfer sowie Ersthelfer. In einer Botschaft zu den Blumen erklärten die Royals, dem amerikanischen Volk in unverminderter Solidarität zur Seite zu stehen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete.