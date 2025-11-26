Staatsbesuch in Spanien: Frank-Walter Steinmeier mit Ehefrau bei König Felipe und Letizia

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Spanien eingetroffen. König Felipe VI. und Königin Letizia empfingen ihn mit militärischen Ehren. Am Freitag besucht er als erstes deutsches Staatsoberhaupt die Stadt Guernica - und erinnert an deutsche Schuld.
Es ist ein Besuch mit historischer Dimension: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) ist am Mittwoch zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Spanien eingetroffen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender (63) wurde er im Königspalast in Madrid von König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (53) mit militärischen Ehren empfangen. Es ist der erste Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten in Spanien seit dem Jahr 2002.