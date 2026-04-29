Während eines Staatsbesuchs in den USA hat König Charles III. eine historische Rede gehalten. Das Weiße Haus sieht Donald Trump unterdessen ebenso als Monarchen.
Es sind nur zwei Worte, die aber vieles sagen. Während König Charles III. (77) bei einem Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten eine historische Rede vor dem US-Kongress gehalten hat, schreibt das Weiße Haus in den sozialen Medien von seinem ganz eigenen König. Unter anderem auf dem offiziellen Account bei Instagram wurden Bilder von Charles an der Seite von US-Präsident Donald Trump (79) veröffentlicht. Das Weiße Haus schreibt dazu: "Zwei Könige", garniert mit einem Kronen-Emoji.