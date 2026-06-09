Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender sind zu Staatsbesuch in den Niederlanden. Beim feierlichen Staatsbankett im Königspalast Amsterdam zeigten alle Beteiligten: Zwischen den deutschen und niederländischen Gästen herrscht längst echte Vertrautheit.
Am Abend empfingen im Königspalast in Amsterdam König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) ihre deutschen Gäste, Frank-Walter Steinmeier (70) und seine Frau Elke Büdenbender (64). Für ein Gruppenfoto im Rahmen des Events posierten der Bundespräsident und seine Ehefrau mit dem Königspaar sowie Kronprinzessin Amalia (22) und Prinz Constantijn (56). Beim Staatsbankett hielten dann sowohl der Monarch als auch das deutsche Staatsoberhaupt Reden - Willem-Alexander sprach dabei auf Deutsch.