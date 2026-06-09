Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender sind zu Staatsbesuch in den Niederlanden. Beim feierlichen Staatsbankett im Königspalast Amsterdam zeigten alle Beteiligten: Zwischen den deutschen und niederländischen Gästen herrscht längst echte Vertrautheit.

Am Abend empfingen im Königspalast in Amsterdam König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) ihre deutschen Gäste, Frank-Walter Steinmeier (70) und seine Frau Elke Büdenbender (64). Für ein Gruppenfoto im Rahmen des Events posierten der Bundespräsident und seine Ehefrau mit dem Königspaar sowie Kronprinzessin Amalia (22) und Prinz Constantijn (56). Beim Staatsbankett hielten dann sowohl der Monarch als auch das deutsche Staatsoberhaupt Reden - Willem-Alexander sprach dabei auf Deutsch.

König Willem-Alexander hält Rede auf Deutsch Schon im Tagesverlauf waren Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender zu ihrem dreitägigen Staatsbesuch in den Niederlanden eingetroffen. Das Königspaar hatte sie mit militärischen Ehren auf dem Dam-Platz vor dem Königspalast in Amsterdam empfangen. Auf Instagram teilte der Palast Eindrücke von der Willkommenszeremonie, wobei sich der deutsche Bundespräsident und der niederländische König in nahezu identischen blauen Anzügen mit hellen Krawatten zeigten.

Mit seiner Rede beim Staatsbankett brachte Willem-Alexander seine Zuhörerinnen und Zuhörer indes augenblicklich zum Lachen, als er an einen "deutschen Tophit aus den Siebzigerjahren" erinnerte, mit dem er die Verbundenheit der Nachbarländer betonen wollte: "Ich bin wie du". Sogleich schob der König hinterher: "Keine Angst, ich werde Sie nicht mit meinen Sangeskünsten behelligen." In dem Lied würde es um Partner gehen, "die einander perfekt ergänzen, gerade weil sie nicht gleich sind. Weil sie erst zusammen komplett sind" - eben wie Deutschland und die Niederlande in den Augen des Königs.

Für den festlichen Abendanlass hatte sich Kronprinzessin Amalia für eine himmelblaue Robe mit Schmuck-Applikationen entschieden. Ihre Mutter Königin Máxima trug eine beigefarbene Robe, auf der Blüten und Vögel zu sehen waren, während Elke Büdenbender in leuchtendem Rot erschien. Frank-Walter Steinmeier, Prinz Constantijn und König Willem-Alexander erschienen dem Anlass angemessen in klassischem Frack.

So geht der Staatsbesuch des Bundespräsidenten weiter

Am Mittwoch führt der Staatsbesuch zunächst nach Den Haag, wo Steinmeier Abgeordnete beider Parlamentskammern trifft. Im Anschluss spricht er mit Ministerpräsident Rob Jetten (39) über die bilateralen Beziehungen, Sicherheitspolitik und die europäische Zusammenarbeit. In Rotterdam erhält Steinmeier Einblicke in Projekte der Energiewende. Am Abend geben er und Büdenbender einen Empfang zu Ehren des niederländischen Königspaares in Den Haag.

Der Besuch endet am Donnerstag mit einem Termin beim Halbleiterkonzern ASML, Gesprächen über Ausbildung und Fachkräftesicherung an einer Berufsschule in Sittard sowie einem Besuch des NATO-Hauptquartiers in Brunssum, an dem auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius teilnimmt.

Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender sind vom 9. bis 11. Juni zu Gast in den Niederlanden. Der Staatsbesuch erfolgt auf Einladung des Königspaars und folgt auf dessen Deutschland-Besuch im Jahr 2021.