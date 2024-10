Am Freitagabend, australischer Ostküstenzeit, ist das britische Königspaar in Australien gelandet. Zu Ehren des Königs wurde die Oper in Sydney ganz besonders beleuchtet. Auf dem charakteristischen Dach des Hauses erstrahlten Bilder des Monarchen aus seinem Leben.

Für den 75-Jährigen und Königin Camilla ist es nun der erste Besuch in Australien seit Charles‘ Krönung. Die Reiseankündigung selbst war für die Öffentlichkeit eine Überraschung. Nachdem König Charles III nur rund eineinhalb Jahre nach seiner Krönung, im September 2022 eine Krebserkrankung bekannt gab, zog er sich nämlich weitestgehend von seinen Repräsentationspflichten zurück. Er begab sich in die Obhut seiner Ärzte und zur wöchentlichen Behandlung. Erst seit April dieses Jahres ist er wieder bei offiziellen Terminen persönlich anwesend. Allerdings waren die meisten Termine bisher so gelegt, dass die Örtlichkeiten nicht weit von Großbritannien entfernt waren. Umso überraschender war die Ankündigung, Charles werde nach Australien und Samoa reisen. Die Dauer des Besuchs wurde im Vorfeld auf neun Tage angelegt.

Nichtsdestotrotz dürfte die neuntägige Reise, wobei die An- und Abreisetage hinzukommen, für Charles auch dahingehend wichtig sein, dass er beweisen will, es gehe ihm gut, die Behandlung wirkt. Denn bedenkt man den Zeitunterschied zwischen Europa und Australien, Sydney ist Europa neun Stunden voraus, sowie die strapaziöse Reise, sind diese Aspekte eine erhebliche Herausforderung für den Körper. Laut Berichten der Daily Mail wird der König seine Krebsbehandlung für den Zeitraum der Reise unterbrechen und nach seiner Rückkehr in Großbritannien umgehend wieder aufnehmen.

Proteste werden erwartet

Nicht nur aus gesundheitlicher Perspektive dürfte der Besuch von Charles und Camilla ein anstrengender werden. Denn die Monarchie ist in Australien durchaus umstritten. Im Jahr 1999 scheiterte eine Volksabstimmung knapp, in der es darum ging, ob Australien sich von Großbritannien lösen solle. Nach dem Scheitern ist das britische Oberhaupt demnach zwar nach wie vor auch australisches Staatsoberhaupt. Allerdings: Nach dem Tod von Königin Elisabeth II wird das Thema nun wieder verstärkt diskutiert. Und während des königlichen Besuchs werden Proteste seitens Monarchiekritiker erwartet.

Ferner sind Reisen der britischen Königsfamilie in die Staaten des Commonwealth eine durchaus heikle Angelegenheit. Dies wurde bei einer Reise von Prinz William und Prinzessin Catherine im Jahr 2022 in die Karibik deutlich als Fotos um die Welt gingen, die stark an die Kolonialzeit erinnerten: von einem Zaun abgegrenzt, schüttelte das Prinzenpaar einheimischen Kindern die Hände, nahm weiß gekleidet eine Militärparade ab.

Verschlanktes Programm

Aus Rücksicht auf Charles‘ Gesundheit ist das Programm der aktuellen Reise erheblich reduziert. Der König und die Königin werden sich in Australien ausschließlich in Sydney und Canberra aufhalten. Zu den Terminen, die das Königspaar wahrnehmen wird, gehört ein Forschungsteam, das sich mit Buschfeuern beschäftigt, sowie ein führendes Krebs-Forscherteam. Bei einem Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der indigenen Bevölkerung will Charles mehr über die Kultur und Gemeinschaft der Australia’s First Nations erfahren. Camilla wird unter anderem Vertreterinnen und Vertreter treffen, die sich gegen häusliche Gewalt einsetzen. Am 23. Oktober werden sie ihren Besuch anschließend in Samoa fortsetzen, wo sie in der Hauptstadt der Südseeinsel Apia erwartet werden.

Insgesamt hatte der britische Monarch in der Vergangenheit Australien bereits 16 Mal besucht, im Alter von 17 Jahren war er sogar Austauschschüler an der Timbertop Geelong Grammar School. Besonders in Erinnerung geblieben ist ein Besuch des damaligen Thronfolgers in Begleitung von Prinzessin Diana und dem damals einjährigen William. Die Fotos von Charles und Diana bei einem Ball in Melbourne sind legendär. Vor allem dank der Prinzessin, die in einem smaragdgrünen Kleid mit einem juwelenbesetzten Stirnschmuck sämtliche Zeitungsseiten füllte.

König Chales‘ letzter Besuch in Australien liegt sechs Jahre zurück. 2018 bereiste er das Land in Begleitung von Camilla 2018, die insgesamt drei Mal dort war.