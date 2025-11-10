Staatsbesuch im Reich der Mitte: Historischer China-Besuch von König Felipe und Letizia von Spanien

Das spanische Königspaar ist am Montag zu seinem ersten Staatsbesuch in China seit seiner Thronbesteigung eingetroffen. Felipe VI. und Letizia landeten in Chengdu und wurden mit militärischen Ehren empfangen.

Der internationale Flughafen von Chengdu war am Montagmorgen Schauplatz eines historischen Moments: Erstmals seit der Thronbesteigung im Jahr 2014 reist das spanische Königspaar offiziell nach China. Zugleich sind König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (53) die ersten europäischen Monarchen seit sieben Jahren, die dem asiatischen Riesenreich einen Staatsbesuch abstatten.

Bilder zeigen das Königspaar bei seiner Ankunft, unter anderem auf der Flugzeugtreppe. Die Königin präsentierte sich in einem langen schwarzen Mantel mit Revers, frontalem Knopfverschluss und einem taillierten Gürtel - ein klassischer Schnitt, der ihre Silhouette elegant betonte.

Direkt auf dem Rollfeld erwartete die Royals ein Empfang mit allen Ehren. Unter den Anwesenden befanden sich der Vizegouverneur der Provinz Sichuan sowie die Botschafter beider Länder. Nach der Begrüßung überreichten zwei Kinder dem Königspaar Blumensträuße in Rot- und Gelbtönen. Anschließend schüttelten Felipe und Letizia den weiteren Mitgliedern der Willkommensdelegation die Hand. Die spanische Presse berichtet von einer Atmosphäre, die die Bedeutung dieses diplomatischen Moments unterstreicht.

Ein intensives Programm

Das offizielle Programm beginnt am Dienstagmorgen. König Felipe wird ein Wirtschaftsforum eröffnen und die Einrichtungen des spanischen Technologieunternehmens Indra im Kontrollturm von Shuangliu besuchen. Parallel dazu nimmt Königin Letizia an einer Gedenkveranstaltung zum 150. Geburtstag des spanischen Dichters Antonio Machado teil.

Im Anschluss steht für König Felipe ein Treffen mit Wang Xiaohui, dem Sekretär des Komitees der Kommunistischen Partei Chinas in der Provinz Sichuan, auf dem Programm. Auch mit Shi Xiaolin, der Gouverneurin der Provinz, wird der Monarch zusammenkommen. Den Vormittag beschließt ein Mittagessen, das die lokalen Behörden zu Ehren des Königspaares ausrichten.

Am Nachmittag fliegen Felipe und Letizia weiter nach Peking. Dort erwartet sie ein privates Abendessen mit Staatspräsident Xi Jinping und der First Lady Peng Liyuan. Mit diesem hochrangigen Treffen endet der erste Tag der Chinareise, die die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Spanien und China stärken soll.