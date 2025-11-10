Staatsbesuch im Reich der Mitte: Historischer China-Besuch von König Felipe und Letizia von Spanien

Das spanische Königspaar ist am Montag zu seinem ersten Staatsbesuch in China seit seiner Thronbesteigung eingetroffen. Felipe VI. und Letizia landeten in Chengdu und wurden mit militärischen Ehren empfangen.
Der internationale Flughafen von Chengdu war am Montagmorgen Schauplatz eines historischen Moments: Erstmals seit der Thronbesteigung im Jahr 2014 reist das spanische Königspaar offiziell nach China. Zugleich sind König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (53) die ersten europäischen Monarchen seit sieben Jahren, die dem asiatischen Riesenreich einen Staatsbesuch abstatten.