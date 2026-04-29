König Charles und Camilla haben ihren US-Staatsbesuch in New York fortgesetzt. Sie legten Blumen für die Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 nieder.
An Tag drei ihrer USA-Reise sind König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) am Mittwoch in New York angekommen - und haben dort einen ihrer bewegendsten Termine des Staatsbesuchs absolviert. Das britische Königspaar besuchte erstmals das 9/11 Memorial im Süden Manhattans, berichteten US-Medien wie das "People"-Magazin. Anlass war unter anderem der bevorstehende 25. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001.