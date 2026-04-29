König Charles und Camilla haben ihren US-Staatsbesuch in New York fortgesetzt. Sie legten Blumen für die Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 nieder.

An Tag drei ihrer USA-Reise sind König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) am Mittwoch in New York angekommen - und haben dort einen ihrer bewegendsten Termine des Staatsbesuchs absolviert. Das britische Königspaar besuchte erstmals das 9/11 Memorial im Süden Manhattans, berichteten US-Medien wie das "People"-Magazin. Anlass war unter anderem der bevorstehende 25. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001.

Jahrestag der Anschläge vom 11. September Begleitet wurde das Paar vom ehemaligen New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg (84). Gemeinsam legten Charles und Camilla vor Ort Blumensträuße nieder. Die Geste galt den fast 3.000 Menschen, die bei den Anschlägen ums Leben kamen, sowie den Opfern des Bombenanschlags auf das World Trade Center im Jahr 1993.

"Wir gedenken all jener, die am 11. September 2001 auf so tragische Weise ihr Leben verloren haben, und stehen angesichts dieses schweren Verlusts in unerschütterlicher Solidarität mit dem amerikanischen Volk", hieß es auf einer handschriftlichen Karte, die dem Blumenstrauß beigefügt und von den Majestäten unterschrieben war.

Begegnungen mit Hinterbliebenen und Einsatzkräften

Im Anschluss an die stille Zeremonie nahmen sich der König und die Königin Zeit für persönliche Gespräche. Sie trafen Angehörige von Opfern, Rettungskräfte, die nach den Anschlägen im Einsatz waren, sowie derzeit im Dienst stehende Einsatzkräfte. Auch Vertreter von Hilfsorganisationen, die Hinterbliebene unterstützen, traf das Königspaar laut "People".

Den Abschluss des New-York-Aufenthalts wird ein Empfang zu Ehren des King's Trust bilden. Die von Charles gegründete Wohltätigkeitsorganisation unterstützt junge Menschen dabei, einen Job zu finden oder ein eigenes Unternehmen zu gründen. Die Stiftung gehört zu den Herzensprojekten des Monarchen und ist auch international aktiv.

Eine "Block Party" zum Abschluss der USA-Reise

Der Besuch in New York ist die zweite Station der viertägigen Reise der Royals. Anlass ist der bevorstehende 250. Jahrestag der Unabhängigkeit ver Vereinigten Staaten. Zuvor hatten Charles und Camilla zwei Tage in Washington, D.C., verbracht. König Charles hatte als erst zweiter britischer Monarch eine Ansprache vor einer gemeinsamen Sitzung beider US-Kongresskammern gehalten.

Am Dienstagabend empfingen US-Präsident Donald Trump (79) und First Lady Melania Trump (56) das britische Königspaar zu einem Staatsbankett im Weißen Haus. Im Anschluss an New York folgt ein Aufenthalt in Virginia, wo das Königspaar an einer "Block Party" zum 250. Geburtstag der USA teilnehmen wird.

Nach dem Ende ihrer USA-Reise geht es für Charles und Camilla nach Bermuda - es ist der erste Besuch des Königs in einem britischen Überseegebiet seit Beginn seiner Regentschaft.