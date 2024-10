1 Höchste Ehren für Biden bei Deutschlandbesuch. (Archivbild) Foto: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa

Die deutsche Bundesregierung schätzt US-Präsident Biden. Wie sehr, das zeigen die Planungen für seinen Besuch in Deutschland.











Berlin (dpa) - Bei seinem Deutschland-Besuch in der kommenden Woche will US-Präsident Joe Biden auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. Geplant ist ein Staatsbesuch vom 10. bis 13. Oktober. Erstmals seit der Wiedervereinigung werde ein US-Präsident mit höchsten protokollarischen Ehren in Deutschland empfangen, teilte das Bundespräsidialamt in Berlin mit.