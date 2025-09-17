Staatsbesuch auf Schloss Windsor: Prinzessin Kate und Melania Trump setzen auf gedeckte Farben

Beim historischen Staatsbesuch auf Schloss Windsor zeigten sich Prinzessin Kate und First Lady Melania Trump in eleganten Outfits. Während Kate auf Burgunderrot setzte, stieß bei Melania besonders ihre markante Hutkreation ins Auge.

Beim Aufeinandertreffen von Prinzessin Kate (43) und First Lady Melania Trump (55) auf Schloss Windsor zeigten sich beide Frauen von ihrer elegantesten Seite. Kate entschied sich für ein Mantelkleid von Luxusdesignerin Emilia Wickstead, das ihre Taille betonte. Das elegant geschnittene Outfit in Burgunderrot wurde durch einen gleichfarbigen Hut mit Netzteil von Jane Taylor ergänzt - laut "Daily Mail" kostet die Kopfbedeckung umgerechnet über 2.600 Euro.

Die Prinzessin vervollständigte ihr Ensemble mit einer ebenfalls burgunderroten Chanel-Handtasche und dunkelbraunen Wildlederpumps von Gianvito Rossi. Ihre lange Mähne trug sie in lockeren Wellen, die elegant über ihre Schultern fielen. Besondere Erwähnung verdient aber die Brosche an ihrem Kleid: Das mit 18 Diamanten und kleinen Smaragden besetzte Schmuckstück gehörte einst Prinzessin Diana (1961-1997).

Melania Trump wieder mit XXL-Hut

Melania Trump setzte auf eine ähnlich Silhouette. Die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump (79) wählte ein dunkelgraues Kostüm von Christian Dior Haute Couture, das ihre schlanke Figur unterstrich. Das A-Linien-Kleid mit ausgestelltem Schößchen, hohem Kragen und Taschen- sowie Knopfdetails vermittelte zeitlose Eleganz.

Der wahre Hingucker war jedoch wie schon bei vergangenen Auftritten Melanias Hut: Ein breitkrempiges Modell in Violett, das ihre Augen weitgehend verdeckte und für eine geheimnisvolle Aura sorgte. Ihre blonden Haare hatte sie zu einem straffen Dutt gebunden, der größtenteils unter dem markanten Hut verschwand.

Erste gemeinsame Aktivitäten

Nach der offiziellen Begrüßung in Windsor sind gemeinsame Aktivitäten geplant. Prinzessin Kate und Melania Trump sollen zusammen die Frogmore Gardens besuchen, wo sie auf Pfadfinderinnen treffen werden.

Der Staatsbesuch der Trumps ist der zweite seiner Art - ein historisches Ereignis, da Trump das erste gewählte Staatsoberhaupt ist, das zu zwei Staatsbesuchen eingeladen wurde.