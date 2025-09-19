Staatsbankett in Windsor Castle: Donald Trump und König Charles: Küchenstreit bei royalem Dinner

Während Donald und Melania Trump mit König Charles beim Staatsbankett speisten, brodelte es in der Küche von Windsor Castle. Secret Service und die britischen Köche gerieten heftig aneinander - die Gäste ahnten nichts von dem Drama.
Das glamouröse Staatsbankett für Donald Trump (79) in Windsor Castle entwickelte sich zu einem kulinarischen Minenfeld hinter den Kulissen. Während die 160 VIP-Gäste in der prachtvollen St. George's Hall speisten, entlud sich in der königlichen Küche ein handfester Streit zwischen amerikanischen Sicherheitskräften und britischen Spitzenköchen. Das berichtet jetzt die britische "Daily Mail".