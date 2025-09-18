Staatsbankett in Großbritannien: Melania Trump erntet Kritik für ihre Outfits

Melania Trump sorgt bei ihrem Staatsbesuch in Großbritannien für Gesprächsstoff: Mit Hut und knallgelber Robe polarisiert die First Lady - und stellt sogar royale Dresscode-Regeln auf die Probe?

Eigentlich ist Melania Trump (55) für ihren guten Kleidungsstil bekannt. Doch während des aktuellen Staatsbesuchs in Großbritannien sorgt die First Lady mit ihren Modeentscheidungen für Gesprächsstoff - und das nicht nur im positiven Sinne. Besonders ihr Look beim Staatsbankett am Mittwochabend sorgte für Diskussionen bis hin zu Kritik.

Statt eines gedeckten Abendkleides trug die gebürtige Slowenin eine knallgelbe Robe von Designerin Carolina Herrera, kombiniert mit einem auffälligen Gürtel in Flieder und mit einem hohen Beinschlitz. Das körperbetonte Kleid verfügte zudem über einen Carmen-Ausschnitt, der ihre Schultern komplett freilegte. Für einige ist das ein Fauxpas: Für offizielle königliche Anlässe wie Staatsdinner gibt es ungeschriebene Regeln und tradierte Erwartungen, auch wenn nichts gesetzlich festgelegt ist.

Dresscode bei königlichen Anlässen: Was gilt eigentlich?

So verlangen Staatsbankette formelle Abendgarderobe, "White Tie". Für Damen bedeutet das meist bodenlange Roben, konservative Schnitte, elegante Stoffe, oft mit Schmuck und Accessoires, aber eher zurückhaltend. An königlichen Höfen wird zudem oft erwartet, dass Kleidung bei sehr formellen Anlässen die Schultern bedeckt oder zumindest nicht stark freigelegt ist - vor allem während des Dinners.

Feste Farbregeln gibt es bei "White Tie" nicht. Allerdings wird bei royalen Banketten und besonders in Anwesenheit von Monarchen eher auf dezente, elegante Farben gesetzt. Sehr knallige Farben oder auffällige Muster gelten als ungewöhnlich und riskant.

Das Netz reagiert mit Kritik

In den sozialen Medien hagelte es viel Kritik für Melania Trumps Outfit: Die Farbkombination sei "schrill", "unpassend" oder sogar "hässlich". Begriffe wie "Osterei", "Banane" oder "zu einfach für ein Staatsbankett" wurden verwendet.

Unter dem offiziellen Foto, das König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) auf Instagram veröffentlichten, entbrannte prompt eine hitzige Debatte. "Was zur Hölle trägt Melania da?", fragte eine Userin. "Freigelegte Schultern? Was hat sie sich dabei gedacht?", wunderte sich eine andere. Ein besonders bissiger Kommentar lautete: "Sieht aus wie ein Stück Butter mit einem Gürtel." Ein weiterer resümiert: "Der Stylist der First Lady muss gefeuert werden!"

Einige verstanden den Look Melanias hingegen als Statement. Die First Lady lief gemeinsam mit Königin Camilla ein, die eine royalblaue langärmlige Robe trug. Zusammen ergaben die Kleider der beiden Frauen die Farben der ukrainischen Flagge - Zufall oder ein bewusst gesetztes Signal im Kontext des Krieges in der Ukraine?

Wirbel um Melanias Hut

Bereits tagsüber hatte Melania Trump mit ihrem Outfit Aufmerksamkeit erregt. Beim Empfang durch Prinzessin Kate und Prinz William sowie Charles und Camilla vor Schloss Windsor trug die 55-Jährige ein dunkelgraues Kostüm von Dior mit einem tiefsitzenden, breitrandigem Hut, der fast ihr ganzes Gesicht verdeckte.

Einen ähnlich großen Hut hatte die First Lady bereits während der Amtseinführung ihres Ehemanns im Januar getragen. Damals führte der zu einem vielbeachteten Moment: Als Trump versuchte sie zu küssen, war der Hut im Weg - und das Netz hatte was zu lachen.

Melanias Hutwahl sei kein Zufall, meint die Promi-Stylistin Marian Kwei: "Der Hut mit der breiten Krempe, der ihr Gesicht verbirgt, deutet darauf hin, dass sie während ihres Aufenthalts alle Augen auf ihren Mann und seine Pläne richten möchte", zitiert sie die BBC. Zudem sei der auberginefarbene Hut genau mit der Krawatte Trumps abgestimmt gewesen: "Als Anspielung auf ihre Unterstützung der Agenda ihres Ehemanns während dieses Staatsbesuchs."