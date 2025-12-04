Staatsbankett für Steinmeier: Kate funkelt mit deutscher Tiara, der Premier sitzt neben Claudia Schiffer

Auf Schloss Windsor wird für Frank-Walter Steinmeier und seine Frau britische Gastlichkeit geboten: Prinzessin Kate trägt eine besondere Tiara. Auf der Gästeliste: Thomas Hitzlsperger.
Dieses Diadem hat lange in der königlichen Schmuckschatulle gelegen: Seit 2006, so berichten es übereinstimmend britische Medien, hat man Königin Victorias „Oriental Circlet“-Tiara nicht mehr auf dem Kopf einer Windsor-Frau gesehen. Prinzessin Kate trug das Diadem am Mittwochabend als freundliche Geste zum Staatsbankett für den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender auf Schloss Windsor: Victorias Ehemann, der deutsche Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, entwarf die Tiara mit 2600 Diamanten.