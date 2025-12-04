Staatsbankett für Steinmeier: Kate funkelt mit deutscher Tiara, der Premier sitzt neben Claudia Schiffer

Auf Schloss Windsor wird für Frank-Walter Steinmeier und seine Frau britische Gastlichkeit geboten: Prinzessin Kate trägt eine besondere Tiara. Auf der Gästeliste: Thomas Hitzlsperger.

Dieses Diadem hat lange in der königlichen Schmuckschatulle gelegen: Seit 2006, so berichten es übereinstimmend britische Medien, hat man Königin Victorias „Oriental Circlet“-Tiara nicht mehr auf dem Kopf einer Windsor-Frau gesehen. Prinzessin Kate trug das Diadem am Mittwochabend als freundliche Geste zum Staatsbankett für den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender auf Schloss Windsor: Victorias Ehemann, der deutsche Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, entwarf die Tiara mit 2600 Diamanten.

Funkelnd ging es auch auf der Robe der Prinzessin von Wales weiter, die zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William im Frack einen glamourösen Auftritt hinlegte: Kate hatte sich für ein kornblumenblaues Capekleid von Jenny Packham entschieden, das mit Kristallen und Pailletten bestickt ist. Die 43-jährige Prinzessin von Wales saß während des Essens rechts neben Steinmeier, der den Ehrenplatz neben König Charles III. erhalten hatte. Links neben dem Monarchen saß Außenminister Johann Wadephul.

Deutschlands „First Lady“ Elke Büdenbender – in einem dunklen Samtkleid mit spektakulären flaschengrünen Glockenärmeln – saß auf der anderen Seite der Tafel neben dem Thronfolger Prinz William und Königin Camilla, die ein smaragdgrünes Kleid aus Spitze trug. Der König scherzte in seiner Rede über deutsche Autos und den Fußball.

152 Gäste hatten König Charles III. und Königin Camilla zum Staatsbankett geladen – darunter auch der frühere Vorstandschef des VfB Stuttgart, Thomas Hitzlsperger, der danach auf Instagram schrieb: „Diesen Abend werde ich nie vergessen.“ Hitzlsperger spielte in seiner aktiven Karriere bei zwei englischen Clubs – West Ham United und FC Everton.

Großbritanniens Premierminister Keir Starmer bekam das deutsche Supermodel schlechthin, Claudia Schiffer, an seiner Seite platziert.

Das Menü des Staatsbanketts auf Schloss Windsor:

Tartelette von geräucherter Forelle und Langustinen mit Wachtelei

Rebhuhn aus Windsor im Blätterteig mit Kohlconfit und Portweinsauce, Auswahl an Wintergemüse

Omelette surprise mit Brombeer-, Himbeer- und Vanilleeis

Ausgeschenkt wurden dazu Champagner, Riesling von der Mosel und Rotwein aus dem Bordeaux. In der St. George’s Hall von Schloss Windsor war eine lange Tafel mit feinstem Porzellan, Silberbesteck und großen Kandelabern eingedeckt, die herbstlichen Gestecke kamen aus den Gärten des Buckingham Palastes und von Schloss Windsor. Ein Orchester spielte Brahms – und die Beatles.

Elke Büdenbender, Frank-Walter Steinmeier, König Charles III. und Königin Camilla. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Gästeliste - gespickt mit prominenten deutschen Namen:

Geigerin Anne-Sophie Mutter

Europaabgeordneter David McAllister

Oliver Zipse von BMW

Christian Sewing von der Deutschen Bank

Markus Krebber von RWE

Biontech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin

Tänzerin Motsi Mabuse

Prinzessin Kates „Oriental Circlet“-Tiara wurde bislang nur von Königinnen getragen – so hatte es Victoria vor ihrem Tod im Jahr 1901 eigentlich bestimmt. Vielleicht hätte der legendären Königin aber auch schon nicht gefallen, was ihre Schwiegertochter, Königin Alexandra, mit dem Diadem anstellte: Sie ersetzte die Opale, die sie für Unglücksbringer hielt, durch Saphire. Eine große Liebhaberin der „Oriental Circlet“-Tiara war übrigens Charles’ Großmutter, Elizabeth Bowes-Lyon, die „Queen Mum“. Sie trug sie häufig – bis ins ganz hohe Alter.

Mit Material der dpa