Wenn ein deutscher Bundespräsident nach 27 Jahren erstmals wieder zu einem Staatsbesuch ins Vereinigte Königreich reist, dann muss natürlich auch das Rahmenprogramm stimmen. Und die Gästeliste erst recht. Auf Schloss Windsor versammelten sich am Mittwochabend neben Frank-Walter Steinmeier (69) zahlreiche Würdenträger, Diplomaten - und ein ganz besonderer Star aus der Fernsehwelt: Motsi Mabuse (44).

Die "Let's Dance"-Jurorin gehört längst auch in Großbritannien zu den Publikumslieblingen. Seit 2019 sitzt sie dort in der Jury von "Strictly Come Dancing", dem britischen Pendant der RTL-Tanzshow - und hat dabei sogar royale Fans gewonnen. König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) sind bekennende Anhänger. Kein Wunder also, dass die gebürtige Südafrikanerin mittlerweile einen festen Platz auf der royalen Gästeliste hat.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk (41) folgte Mabuse bereits zum dritten Mal einer Einladung des Königs. Er im eleganten schwarzen Frack mit weißer Fliege, sie im figurbetonten schwarzen Abendkleid - so präsentierte sich das Paar später stolz auf Instagram.

Der König zu Motsi Mabuse: "Wir sehen uns nicht oft genug"

Doch der eigentliche Höhepunkt des Abends spielte sich abseits der Kameras ab. Im Gespräch mit König Charles fiel ein Satz, der die Tanzlehrerin besonders berührte. "Wir sehen uns nicht oft genug", habe der Monarch ihr gesagt, verriet Motsi der "Bild"-Zeitung. Im Interview mit RTL schwärmte Mabuse anschließend ebenfalls von dem Abend: "Das war super aufregend. Das war grandios. Es war schön. Also wunderschön geschmückt und sehr interessante Gespräche."

Ein weiteres Highlight: Am Tisch saß Motsi Mabuse direkt neben Prinz Edward (61), dem jüngsten Bruder von König Charles. Und wie läuft so ein Gespräch mit einem Royal? "Man wird vorgestellt. Dann tauscht man ein paar Worte... und dann spricht man den ganzen Abend", erzählte sie. "Alles Mögliche, ein ganz normales Gespräch, nichts Aufregendes."