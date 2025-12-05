Glamouröser Abend für Motsi Mabuse: Die "Let's Dance"-Jurorin war beim Staatsbankett auf Schloss Windsor zu Gast. König Charles richtete unerwartet persönliche Worte an die 44-Jährige.
Wenn ein deutscher Bundespräsident nach 27 Jahren erstmals wieder zu einem Staatsbesuch ins Vereinigte Königreich reist, dann muss natürlich auch das Rahmenprogramm stimmen. Und die Gästeliste erst recht. Auf Schloss Windsor versammelten sich am Mittwochabend neben Frank-Walter Steinmeier (69) zahlreiche Würdenträger, Diplomaten - und ein ganz besonderer Star aus der Fernsehwelt: Motsi Mabuse (44).